Криминальная версия гибели группы Дятлова исключена — Генпрокуратура РФ

Москва, , 12:12 — REGNUM В Генпрокуратуре России исключают криминальную версию гибели туристической группы на перевале Дятлова в 1959 году. Об этом в программе «Эфир» заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По его словам, на сегодняшний день все три основные версии гибели девятерых молодых туристов связаны с неблагоприятными погодными условиями. Представитель Генпрокуратуры РФ назвал в качестве наиболее вероятных версий сход снежной лавины, снежной «доски» и ураган.

«Криминал исключается полностью, нет ничего, что бы указывало на эту версию», — подчеркнул Куренной.

Напомним, ранее стало известно, что в марте на место трагедии направятся сотрудники прокуратуры Свердловской области и группа экспертов в области геодезии и метрологии. Цель экспедиции — установление истинной причины произошедшего с группой под руководством студента пятого курса радиотехнического факультета Уральского политехнического института Игоря Дятлова.

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