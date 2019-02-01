Названо число случаев заражения Денге в индонезийском городе Сурабая

Сурабая, Индонезия, , 12:09 — REGNUM В то время как в ряде регионов в Индонезии наблюдается увеличение случаев заболевания лихорадкой Денге, в городе Сурабая число случаев заражения вирусом Денге в январе 2019 года сократилось по сравнению с тем же периодом 2018 года, сообщает Antaranews.

«Действительно, количество случаев заражения Денге сократилось. В январе 2019 года зафиксировано 23 случая заражения, в то время как в том же месяце 2018 года было отмечено 42 случая», — заявила начальник управления здравоохранения города Сурабая Фебрия Рахманита.

Мэр Сурабая Три Рисмахарини отметила, что вскоре удастся победить лихорадку Денге. По ее словам, местные власти предприняли соответствующие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации района города Богор заявили о 231 случае заражения лихорадкой Денге, пять из которых оказались смертельными.

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