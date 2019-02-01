Дворник в Москве сорвался вниз во время очистки крыши

Москва, , 12:01 — REGNUM В Москве дворник сорвался с крыши дома старой постройки. Видеозапись опубликована 1 февраля в группе Facebook «Московский активист».

Указано, что инцидент произошёл в Бауманском районе столицы по адресу: Бауманская улица, 56. На записи видно, как дворник в оранжевой спецодежде сначала в одиночку очищает от снега наклонную поверхность кровли четырёхэтажного здания, внезапно срывается и падает вниз. Видно, что при работах мужчина не использовал необходимую при таких операциях страховку.

Мужчина упал с высоты третьего этажа в сугроб, что, возможно, смягчило падение. Однако встать самостоятельно ему не удалось. К нему подбежали несколько коллег и принудительно поставили на ноги, похлопывая по плечу, и, придерживая, отвели на несколько шагов в сторону. На этом запись прервалась.

О состоянии здоровья работника коммунальных служб информации нет.