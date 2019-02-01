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В Ярославле снежная лавина сошла на женщину

Происшествия

Пострадавшая в реанимации

В Ярославле снежная лавина сошла на женщину
Иллюстрация: Скриншот видео группы «Жесть Ярославля» в ВК
Пострадавшая от падения снега в Ярославле

Ярославль, 1 февраля 2019, 12:00 — REGNUM  Утром 1 февраля в Ярославле на улице Большой Октябрьской снег с крыши упал на женщину. Об этом написали очевидцы в группе «Жесть Ярославля» в социальной сети «Вконтакте», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу им. Соловьева. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте здравоохранения Ярославской области, пострадавшая была доставлена в реанимацию. Она находится в тяжелом состоянии ей будет сделана операция. Диагноз и возраст пострадавшей не разглашаются.

Снег упал с крыши двухэтажного дома. Скорее всего, в здании расположены офисы. В управляющей компании Кировского района корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что дом не обслуживается этой компанией.

Управление Следственного комитета по Ярославской области начало проверку по этому факту. В Ярославле с начала года медики зафиксировали 7 пострадавших от падения снега и льда с крыш. Однако до этого случая тяжелых травм не было, все пациенты после обращения в больницу находились на амбулаторном лечении.

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