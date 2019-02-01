Врио главы Башкирии об эвакуациях: Это целенаправленная атака против страны

Уфа, , 11:49 — REGNUM Врио главы Башкирии Радий Хабиров прокомментировал массовые эвакуации, которые проходят в России в связи с сообщениями о минировании школ, больниц, торговых центров, правительственных учреждений. Уфа на этой неделе пострадала от лжетеррористов дважды.

«Я не скажу, что к этому надо серьезно… Это возмутительно. Это целенаправленная атака против нашей страны. Именно так это называется», — заявил Хабиров. Видеозапись оперативного совещания в правительстве региона опубликовал портал UTV.

По мнению врио главы республики, нужно проявлять выдержку и «голову на плечах иметь».

«В каждом отдельном случае мы, собственно, сигналы даем учреждениям, как поступить. Просто вы понимаете, что это атака на страну», — заключил Хабиров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в январе атаке телефонных террористов подвергаются школы, административные объекты и торговые центры в регионах России — от Дальнего Востока до северо-запада страны. 30 января из-за сообщений о минировании в Саратовской области эвакуировали администрацию Саратова, региональное министерство строительства и ЖКХ, торговый центр и бизнес-центр, в городе Шахты Ростовской области эвакуировали учеников школы и сотрудников, в Астраханской области одновременно поступили электронные письма с сообщением о минировании около десяти школ региона. 29 января в Ханты-Мансийске были проверены помещения школ города, на электронные почты которых пришли сообщения о бомбах.

Также на этой неделе волна эвакуаций прошла в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, дважды в Уфе, Самаре, Воронеже, Ленобласти, Перми, Великом Новгороде. Причем ни в одном из городов угрозы взрыва не подтвердились.

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