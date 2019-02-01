Калужская область: в «НПО Новая Энергия» спрятали от налогов 10 млн рублей

Козельск, Калужская область, , 11:36 — REGNUM Уголовное дело по факту сокрытия денежных средств от налогов в особо крупном размере возбуждено в Козельском районе Калужской области. Об этом 1 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Козельского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Калужской области Михаил Самохин.

По его словам, в период с января 2017 по сентябрь 2018 года должностные лица ООО «НПО Новая Энергия» спрятали более 10 миллионов рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам. По версии следствия, налоговые органы направляли руководству организации требования об уплате налога, однако добровольно задолженность погашена не была. В банки были направлены документы для решения о приостановлении операций по счетам организации, а также выставления инкассовых поручений на бесспорное списание денежных средств со счетов общества в счет погашения задолженности по налогам. Однако в целях уклонения от уплаты налогов должностные лица ООО «НПО Новая Энергия» осуществляли расчеты с кредиторами, очередность расчетов с которыми является более поздней по отношению к обязанностям по уплате налогов, через расчетные счета третьих лиц.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере»). Подозреваем, грозит за налоговое преступление до семи лет лишения свободы.

«В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия, а также принимают меры к возврату в бюджет образовавшейся задолженности в размере 10 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается», — сказал Михаил Самохин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в период с июля 2017 по июнь 2018 года депутат областного парламента Александр Бушин, генеральный директор двух крупного предприятия региона был заподозрен следственными органами в том, что не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц на общую сумму 15 млн рублей. Кроме того, по версии следствия, генеральный директор при наличии у организации крупной задолженности по налогам и страховым взносам, в 2017 — 2018 годах сокрыл путем проведения расчетов с контрагентами минуя расчетные счета общества денежные средства организации в размере 11,5 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.