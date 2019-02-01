В Ростовской области на реке Дон сел на мель сухогруз

Ростов-на-Дону, , 11:28 — REGNUM В Ростовской области сел на мель сухогруз «Лев Солдатов», шедший под флагом Того (Западная Африка). Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Юг» информированный источник.

ЧП произошло в пятницу, 1 февраля, на реке Дон. По словам источника, предварительная причина происшествия — «ошибка судовождения».

Собеседник агентства добавил, что спасатели уже направили к месту ЧП буксир для снятия судна с мели.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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