Пятница, 1 Февраля 2019 года
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В Ростовской области на реке Дон сел на мель сухогруз

Происшествия

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия

Ростов-на-Дону, 1 февраля 2019, 11:28 — REGNUM  В Ростовской области сел на мель сухогруз «Лев Солдатов», шедший под флагом Того (Западная Африка). Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Юг» информированный источник.

ЧП произошло в пятницу, 1 февраля, на реке Дон. По словам источника, предварительная причина происшествия — «ошибка судовождения».

Собеседник агентства добавил, что спасатели уже направили к месту ЧП буксир для снятия судна с мели.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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