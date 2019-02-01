В Омске спасли пятилетнего мальчика, гулявшего в мороз без шапки и варежек

Омск, , 11:25 — REGNUM Омские автоинспекторы помогли пятилетнему мальчику, гулявшему по городу без шапки и варежек, вернуться домой. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 февраля в областном УМВД России.

По данным ведомства, 31 января около 11:00 (местн.) сотрудники полка ДПС несли службу в районе дома № 209/1 на ул. Омской. Они увидели маленького мальчика без головного убора и варежек. Ребенок на улице был один. Между тем, по данным синоптиков, 31 января в Омске было достаточно морозно — до минус 20−25 градусов.

Полицейские Вячеслав Кузнецов и Сергей Павленко посадили мальчика в теплый патрульный автомобиль. Ребёнок рассказал, что ему пять лет, дома он находился вместе с отцом, но когда тот уснул, вышел на улицу.

Автоинспекторы доставили мальчика домой. В УМВД подчеркнули, что с его родителями «проведут профилактическую работу» сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае едва не произошла трагедия в посёлке Ирбейский. Экипаж ДПС ночью увидел на улице маленькую девочку, которая стояла на снегу босиком. Ребёнка спасли.

Читайте также: В Красноярском крае спасли ребёнка, стоявшего ночью на снегу босиком