«Ласточка» из Петербурга опоздала в Псков на 2 часа из-за поломки тепловоза

п.г.т. Струги Красные, Псковская область, , 11:23 — REGNUM Скоростной поезд «Ласточка», следовавший вечером 31 января из Санкт-Петербурга в Псков, задержался в пути на два часа из-за поломки тепловоза. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, тепловоз сломался в 60 км от Пскова.

На тот момент в поезде находилось более 360 пассажиров, в том числе 30 детей.

Движение поездов по данному направлению было приостановлено. Из Пскова был направлен резервный тепловоз, который дотянул поезд до конечной станции. На время его ожидания пассажиров сломавшейся «Ласточки» обеспечили горячим чаем. По прибытию в Псков пассажиров развезли по домам на автобусах, которые по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова выделил «Псковпассажиравтотранс».

По расписанию, вечерняя «Ласточка» из Санкт-Петербурга должна была прибыть в Псков в 23:45, но из-за аварии рейс задержался на два часа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прямое железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и Псковом наладили в августе 2018 года. Скоростные «Ласточки» курсируют между городами утром и вечером, с марта 2019 года планируется запустить и дополнительную, дневную пару поездов.