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Жертвами крушения истребителя в Индии стали два пилота

Происшествия

1 февраля в индийском штате Карнатака во время испытательного полета разбился истребитель Mirage 2000

Нью-Дели, 1 февраля 2019, 11:17 — REGNUM  При крушении истребителя Mirage 2000 в Индии во время испытательного полета погибли два пилота. Об этом сообщает журнал India Today со ссылкой на свои источники.

«Обоим пилота … удалось катапультироваться», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один представитель экипажа приземлился на обломки самолета и погиб, а второй скончался от полученных травм в больнице.

Как передавало ИА REGNUM, 1 февраля в индийском штате Карнатака во время испытательного полета разбился истребитель Mirage 2000.

ЧП произошло в районе города Бангалуру.

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Авиапроисшествия
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