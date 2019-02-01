В Москве вынесли приговор планировавшим теракты боевикам ИГ*

Москва, , 11:09 — REGNUM Боевики международной террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавшие серию терактов в Москве, были осуждены на сроки от 14 до 19 лет, об этом 1 февраля сообщили в пресс-службу управления ФСБ РФ по Москве и Московской области.

Следствие и суд установили, что Бабаев М. создал группу материально-технического обеспечения группировки и привлек в нее четверых боевиков, которые также планировали нападения на предпринимателей и сотрудников полиции для хищения денег и оружия.

В итоге суд признал всех участников данной группы виновными и приговорил к различным срокам лишения свободы, от 14 до 19 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ФСБ пресекли на территории Краснодарского края, Дагестана и Адыгеи деятельность законспирированной ячейки, которая собирала деньги для «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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