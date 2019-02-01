В Саратове в ДТП пострадали три человека

Саратов, , 10:55 — REGNUM В Саратове на пересечении улиц Посадского и Астраханской столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль ВАЗ-2105 и трамвай. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

ДТП произошло в пятницу, 1 февраля, в центре города. По последним данным, в результате инцидента пострадали три человека.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники специальных служб.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля, который не предоставил преимущество движущемуся трамваю и столкнулся с ним.

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