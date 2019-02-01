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Две мины времён войны обезвредили на Кубани

Происшествия

Снаряды пролежали в земле десятки лет

п. Лермонтово, Краснодарский край, 1 февраля 2019, 10:51 — REGNUM  В Краснодарском крае обнаружены опасные находки времён Великой Отечественной войны. По информации регионального пограничного управления ФСБ России, две миномётные мины были выявлены в посёлке Лермонтово. 45-миллиметровые снаряды находились в грунте размытого берега реки Шапсуга, впадающей в Чёрное море.

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На место обнаружения снарядов пограничники вызвали подрывников из краевого управления внутренних дел. Прибрежная полоса была оцеплена сотрудниками полиции. В настоящее время боеприпасы обезврежены.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Анапе Краснодарского края минёры уничтожили якорную мину времён Великой Отечественной войны. Снаряд был обнаружен в акватории Чёрного моря вблизи детского санатория «Бимлюк».

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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