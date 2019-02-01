Сотрудницы мэрии Новосибирска сделали фото с собакой, искавшей взрывчатку

Новосибирск, , 10:47 — REGNUM Здание мэрии Новосибирска накануне, 31 января, в числе прочих проверяли кинологи с собаками — в городскую администрацию пришло сообщение, что здание заминировано.

Сотрудники мэрии решили место работы не покидать. Это следует из переписки руководителя департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска Анны Терешковой с подписчиками под постом в социальной сети Facebook. На своей странице Терешкова разместила фотографии с собакой кинологов, подписав их: «Сегодня нас тоже на взрывчатку проверяли! Какая прекрасная овчарка!».

https://www.facebook.com/anna.tereshkova.14/posts/2050084505046130

В мэрии Новосибирска уверяют, что в городе «принимаются все необходимые меры для безопасности жителей города — детей и взрослых».

«28 января была первая волна информационной атаки — информационного терроризма, которой подвергся весь Новосибирск. По электронной почте поступили сигналы о том, что заминированы городские здания. Сегодня пришла вторая волна. Мы получили сообщение, что заминировано здание мэрии города Новосибирска. Сейчас подключены все алгоритмы, предусмотренные в подобных случаях», — сказал мэр города Анатолий Локоть на еженедельной встрече с журналистами накануне, 31 января.

По мнению Локтя, особый цинизм заключается в том, что сигналы поступают в детские учреждения города. В прошлый раз были эвакуированы учащиеся 25 школ, в среду, 31 января, сообщения о заложенных бомбах поступили в 15 школ Новосибирска.

«По предварительным данным, массовые сигналы о минировании зданий в Новосибирске 28 января поступили из-за пределов Российской Федерации — дальнего зарубежья», — сообщается на сайте мэрии Новосибирска.

Городские власти просят горожан сохранять спокойствие и с пониманием относиться к оперативным мероприятиям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 января в различные учреждения Новосибирска вновь поступили сообщения о якобы минировании зданий. Были эвакуированы школы, в некоторых детских садах проверяли пожарную сигнализацию. Это не первое сообщение о минировании — 28 января лжетеррористы также «атаковали» школы и административные учреждения Новосибирска.

Тем временем, ситуация с «минированием» вскрыла ряд проблем на местах. Так новосибирский юрист Алексей Крестьянов заявил, что «давно можно было предполагать, что их легко устроить: в самые лютые морозы обзванивать с телефонов, оформленных на другие фамилии или просто краденных, учреждения с большим количеством людей».

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