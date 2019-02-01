В Ярославле в квартире обнаружен склад боеприпасов

Ярославль, , 10:42 — REGNUM У жителя Ярославля обнаружены и изъяты предметы похожие на оружие и боеприпасы. Об этом сообщает официальный сайт УМВД по Ярославской области, передаето корреспондент ИА REGNUM.

В результате совместных оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ и УМВД, изъяты 4 гранаты, 5 взрывателей для гранат и обрез охотничьего ружья.

Подозреваемый мужчина пояснил, что предметы принадлежали умершему другу, он намеревался сдать их в полицию, но не успел. Изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Ярославской области.

Установлено, что гранаты и взрыватели пригодны для использования, обрез охотничьего ружья является огнестрельным оружием. В отношении мужчины 1967 года рождения возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Ярославская полиция призывает граждан добровольно сдать незаконно хранящиеся предметы вооружения. В этом случае сдавший оружие освобождается от ответственности, а за сданные предметы выплачивается вознаграждение.