Экс-директор крупного новгородского застройщика подозревается в махинациях

Великий Новгород, , 10:38 — REGNUM В Великом Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора одной из крупнейших строительных компаний — ЗАО «Проектстрой». Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 1 февраля, в прокуратуре Новгородской области, он подозревается в присвоении в особо крупном размере по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Речь идёт о событиях августа 2014 года (тогда генеральным директором ЗАО «Проектстрой» был Арсен Давтян — прим. ИА REGNUM ), когда у ЗАО «Проектстрой» были приобретены земельные участки с энергообъектами по заниженной цене — за 45,8 млн рублей при их фактической стоимости 120 млн рублей. Подозреваемый, по версии следствия, оформил сделку без одобрения общего собрания акционеров, а месяц спустя, в сентябре 2014 года, учредил ООО «Энергосистемы», в уставной капитал которого внёс приобретённое имущество.

Отметим, что в августе 2018 года в Великом Новгороде было возбуждено ещё одно уголовное дело по факту злоупотреблений должностными полномочиями в ЗАО «Проектстрой». По данным прокуратуры Новгородской области, в компании были заключены договоры долевого участия в строительстве по цене ниже рыночной, а в нескольких случаях и ниже себестоимости. Также обнаружены факты покупки земельных участков для строительства жилых домов по заниженной стоимости. По данным следствия, это было совершено в период с января 2013 года по сентябрь 2016 года, подозревается в преступлениях «неустановленное лицо из числа руководства» компании.

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