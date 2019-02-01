В Омской области обрушился аварийный дом: есть погибший

Нижнеомский р-н, Омская область, , 10:34 — REGNUM В селе Ситниково Нижнеомского района Омской области в результате обрушения нежилого аварийного дома погиб 48-летний мужчина.

Как сообщили ИА REGNUM 1 февраля в прокуратуре Омской области, по данному факту проводится проверка.

По предварительным данным, 29 января 48-летний житель Кормиловского района гостил у родственников в селе Ситниково. Чтобы решить проблемы с отоплением жилья, он решил демонтировать доски с заброшенного дома. Для этого он использовал лом, что привело к обвалу потолка.

Мужчина погиб на месте происшествия. Его тело на следующий день нашли жители населённого пункта. Территориальное следственное подразделение СУ СКР по Омской области проводит по данному факту доследственную проверку.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году жители села Звонарев Кут Азовского района Омской области распространили информацию о том, что аварийное здание старой школы представляет опасность для сельских детей. Прислушались ли власти к сельчанам, неизвестно.

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