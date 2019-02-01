Последствия снегопада в Екатеринбурге: девятибалльные пробки и ДТП

Екатеринбург, , 10:25 — REGNUM В Екатеринбурге из-за обильного снегопада осложнилась ситуация на дорогах города. В утренний час пик на многих участках фиксировались 9-балльные пробки, а также в социальных сетях появились сообщения о дорожно-транспортных происшествиях.

Согласно информации сервиса «Яндекс.Пробки», непростая ситуация на дорогах Екатеринбурга сохраняется до сих пор. Автомобильные пробки образовались на улицах Челюскинцев, Черепанова, Готвальда, Стрелочников, Куйбышева, Халтурина, а также на Верх-Исетском бульваре и проспекте Ленина.

Также в социальных сетях пользователи сообщают о дорожно-транспортных происшествиях на дорогах города, которые только усугубляют непростую обстановку. В частности, сообщается об авариях автомобилей на улицах Волгоградской, Куйбышева, Таватуйской, а также о ДТП на улице Карла Либкнехта, в ходе которого водитель допустил наезд на пешехода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области и Екатеринбурге синоптики прогнозировали обильные осадки, а также понижение температуры. В связи с неблагоприятными погодными условиями дорожные службы и ГИБДД обратились к водителям с просьбой быть бдительными на дорогах в условиях непогоды и не совершать опасных манёвров, которые могут привести к ДТП.

Напомним, что в Свердловской области, по прогнозам, снегопад продлится до 3 февраля. Также с воскресенья ожидается похолодание до 30 градусов мороза днём.

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