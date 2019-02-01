Две женщины травмированы упавшей наледью в Петербурге

Санкт-Петербург, , 10:13 — REGNUM Две женщины, одна из которых — иностранка, пострадали в Петербурге от упавшего сверху льда в минувший четверг, 31 января. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает «Фонтанка», вечером на 25-летнюю девушку с крыши 25-этажного дома на перекрестке Коломяжского и Богатырского проспектов упала наледь.

«Кусок льда пробил ей голову, у пострадавшей также сломана теменная кость, диагностирован ушиб мозга. Пациентка находится в тяжелом состоянии», — отмечает источник.

Как уточнили 1 февраля в Главном следственном управлении СКК по Санкт-Петербургу, это ЧП произошло во время уборки снега с крыши до по Коломяжскому проспекту.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой, будет принято процессуальное решение», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Тем же вечером около станции метро «Елизаровская» в Невском районе города от падения сосульки с высоты крыши четырехэтажного дома пострадала 39-летняя гражданка Вьетнама. У нее сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма, вьетнамка находится в удовлетворительном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, девятилетний мальчик 30 января попал в больницу в Петербурге после падения ему на голову снега с крыши дома во Фрунзенском районе города. К счастью, травмы оказались неопасными, ребенок отпущен домой.

По данному факту следственными органами СКР по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. По данным Смольного, в настоящее время в Петербурге из 13,5 тысяч кровель 4200 являются потенциально опасными, то есть находятся на пешеходных маршрутах и подвержены интенсивному образованию наледи.

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