В Индии потерпел крушение истребитель Mirage 2000

Нью-Дели, , 10:07 — REGNUM Истребитель ВВС Индии Mirage 2000 разбился во время испытательного полета в штате Карнатака. Оба пилота погибли, сообщает 1 февраля агентство ANI.

Катастрофа произошла в районе города Бангалуру, неподалеку от испытательного аэропорта авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Перед тестовым полетом была завершена модернизация истребителя.

Оба пилота успели катапультироваться, однако получили травмы при приземлении. Один скончался на месте, второй — на руках у врачей.

По состоянию на 2017 год, в индийской армии — 50 самолётов Mirage 2000. Эти многофункиональные истребители французского производства состоят на вооружении страны с 1985 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января в Индии разбился истребитель «Ягуар». Летчик катапультировался и остался жив.

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