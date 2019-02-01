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370 человек эвакуировали из здания школы в центре Москвы

Происшествия

ЧП произошло в пятницу, 1 февраля, в районе Арбат

Москва, 1 февраля 2019, 10:02 — REGNUM  В центре Москвы из здания школы эвакуировали 370 человек (350 детей и 20 взрослых). Об этом сообщили «Агентству Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС.

ЧП произошло в пятницу, 1 февраля, в районе Арбат.

«В образовательном учреждении … произошло срабатывание пожарной сигнализации», — говорится в сообщении.

На место инцидента прибыли сотрудники специальных служб, обследовавшие здание. Выяснилось, что сигнализация в образовательном учреждении сработала в процессе приготовления пищи.

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Пожары в детских и учебных учреждениях
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