370 человек эвакуировали из здания школы в центре Москвы

Москва, , 10:02 — REGNUM В центре Москвы из здания школы эвакуировали 370 человек (350 детей и 20 взрослых). Об этом сообщили «Агентству Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС.

ЧП произошло в пятницу, 1 февраля, в районе Арбат.

«В образовательном учреждении … произошло срабатывание пожарной сигнализации», — говорится в сообщении.

На место инцидента прибыли сотрудники специальных служб, обследовавшие здание. Выяснилось, что сигнализация в образовательном учреждении сработала в процессе приготовления пищи.

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