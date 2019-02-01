На Алтай идут морозы, дороги уже патрулируют

Барнаул, , 10:09 — REGNUM В связи с резком похолоданием в Алтайском крае (в ближайшие сутки, 1−2 февраля, температура воздуха местами опустится ниже 40 градусов мороза) дорожники советуют автомобилистам отказаться от дальних поездок. Но для тех, кого морозы застали врасплох, приведена в готовность специализированная дорожная техника, информирует Упрдор «Алтай».

В частности, круглосуточное патрулирование организовано на трассах Р-256 «Чуйский тракт» и А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан.

«Дежурные бригады проводят мониторинг федеральной сети дорог каждые два-три часа, на линии работает 12 автомобилей. Это даст возможность своевременно оказывать помощь водителям, попавшим в беду на трассе», — поясняют дорожники.

По данным алтайских синоптиков, на территории Алтайского края 1 и 2 февраля температура воздуха будет держаться на отметке минус 33−38 градусов, а местами опустится ниже 44 градусов.