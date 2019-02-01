За гибель мальчика в канализационной яме задержали директора Дома культуры

п. Волот, Новгородская область, , 09:54 — REGNUM В посёлке Волот Новгородской области задержана директор Дома культуры — ей предъявлено обвинение в халатности, вследствие которой 8-летний мальчик погиб в канализационной яме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России, яма расположена на территории Дома культуры.

В ведомстве отметили, что обвиняемая руководит учреждением с мая 2018 года и знала о наличии отверстия в верхней части септика канализации, представляющего опасность для жизни и здоровья людей.

«Чтобы избежать трагедии, достаточно было организовать проведение мероприятий по приведению септика в надлежащее и безопасное состояние, установку необходимого ограждения по закрытию имеющегося отверстия материалом и способом, исключающим свободный проход к указанному месту и падение в полость септика. В результате халатного отношения обвиняемой к исполнению своих должностных обязанностей ребёнок погиб», — заявили в региональном управлении СКР.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении обвиняемой под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8-летний мальчик погиб в канализационной яме 28 января 2019 года. Его тело было найдено в результате поисков, которые организовали родители ребёнка.

Напомним, что 31 января стало известно о завершении расследования аналогичного случая 3-летней давности, который произошёл в посёлке Парфино — там в открытом канализационном колодце погибла 8-летняя девочка. В халатности, повлекшей смерть ребёнка, обвиняется бывший заместитель главы Парфинского района. Свою вину в случившемся бывший чиновник не признал.

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