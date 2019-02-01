Крупный пожар в Дагестане: горят два торговых центра

Кизляр, Дагестан, , 09:59 — REGNUM Два трёхэтажных торговых центра «Планета люкс» и «Союз» в дагестанском городе Кизляре горят в эти минуты. Пламенем также охвачены несколько рядом стоящих магазинов. Площадь возгорания составляет более восьми тысяч квадратных метров, сообщили ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе администрации города.

На месте происшествия работают специалисты регионального МЧС. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в городе Махачкале произошло возгорание торгового центра «Апельсин». Пожар был ликвидирован меньше чем за полчаса, никто не пострадал.