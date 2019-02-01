Пожар на мусорном полигоне под Читой не могут потушить уже третьи сутки

Чита, , 09:28 — REGNUM Уже третьи сутки не удаётся потушить пожар, возникший в 15 километрах западнее города Читы. К ликвидации ЧП привлечены две крупнотоннажные пожарные автоцистерны МЧС России по Забайкальскому краю и автоцистерна «Забайкалпожспас», информируют забайкальские спасатели. Их задача — залить тлеющую кромку мусорного очага для предотвращения распространения возгорания на большую площадь.

«На сегодняшний день площадь тления бытовых отходов составляет четыре гектара. Открытого горения нет, угроза населенным пунктам отсутствует», — отметили в МЧС.

По данным спасателей, произведённая ранее отсыпка снегом позволила локализовать возгорание, несмотря на порывы ветра.

Известно, что в течение суток в работах по тушению полигона будут задействованы два крупнотоннажные пожарные автоцистерны МЧС России по Забайкальскому краю и автоцистерна «Забайкалпожспас». Кроме того, продолжат работу 21 самосвал, четыре бульдозера и 30 человек от ОАО «Забайкалспецтранс», ООО «Эко-Полигон» и ДМРСУ.

По данным сотрудников Забайкальского УГМС, которые каждые три часа производят замер предельно допустимых концентраций загрязнения воздуха на территории Читы, превышений ПДК не зафиксировано.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сильный пожар на полигоне ТБО в посёлке Ивановка близ Читы возник ночью 30 января. По признанию спасателей, проезд пожарных автомобилей по технологической площадке полигона был затруднен, тушение производилось путем засыпки тлеющих отходов грунтом, перемешанным со снегом.

В причинах ЧП руководитель ОАО «Забайкалспецтранс» Баясхалан Ванчиков склонен винить прежних арендаторов — ООО «Полигон-2», которые, по словам чиновника, содержали территорию полигона ненадлежащим образом.

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