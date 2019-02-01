Знакомство в полиции закончилось убийством: преступления в Ульяновске

Чебоксары, , 09:25 — REGNUM В Ульяновской области завершилось расследование двух убийств, по одному из них вынесено судебное решение. Предшествовали данным преступлениям распитие спиртных напитков. Об этом сообщает следственное управлением СКР по региону.

Направлено в суд уголовное дело в отношении 50-летней жительницы Заволжского района, которую обвиняют в убийстве 36-летнего мужчины. В настоящее время она находится под арестом. По данным следствия, утром 16 ноября 2018 года в своей квартире она ударила его ножом в шею, пока мужчина спал. От полученного ранения пострадавший скончался.

В ходе следствия женщина рассказала, что познакомилась с потерпевшим в отделе полиции, куда они оба были доставлены за совершение разных административных правонарушений. Затем она пригласила его в гости, где в ходе распития спиртных напитков он стал к ней приставать.

«Обвиняемая дождалась, когда гость уснёт, и нанесла смертельный удар. Следы крови злоумышленница смыла, орудие преступления спрятала и несколько дней скрывалась у родственников, после чего сама обратилась в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Ещё одно убийство завершилось вынесением вердикта суда. Перед судом предстал димитровградец, которого признали виновным в покушении на убийство матери. Следствием и судом установлено, что вечером 16 октября 2018 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес своей матери, которая является инвалидом второй группы, более 10 ударов ножом. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, женщина осталась жива. Сын получил 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

В настоящее время продолжается расследование преступления, совершённого 29 января 2019 года в городе Барыш. Следствие полагает, что 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме своей сестры, избил в ходе ссоры её мужа. Супруга заступилась за потерпевшего и вызвала скорую помощь. Несмотря на медицинскую помощь, мужчина скончался в больнице.

Обвиняемый не работает, ранее судим за совершение ряда преступлений, в том числе угрозу убийством, освобожден из мест лишения свободы в январе 2017 года.