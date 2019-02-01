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В Саратовской области в колонии произошел конфликт между заключенными

Происшествия

По данному факту проводится проверка

В Саратовской области в колонии произошел конфликт между заключенными
Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

Саратов, 1 февраля 2019, 09:16 — REGNUM  31 января 2019 г. в Саратовской области в исправительной колонии (ИК) № 7 произошел конфликт между заключенными. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН РФ по региону.

«Часть осуждённых … повредили мебель и некоторое другое имущество отрядов в результате личного конфликта, произошедшего между осуждёнными», — говорится в сообщении.

Отмечается, что акцию неповиновения в колонии особого режима, где содержатся около 800 особо опасных рецидивистов, не поддержали 75% осужденных.

В настоящее время ситуация в колонии взята под контроль, учреждение функционирует в штатном режиме.

По данному факту проводится проверка.

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