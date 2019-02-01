На одной из веток метро Токио лопнул рельс

Токио, , 08:59 — REGNUM Сегодня, 1 февраля, в работе метрополитена Токио произошёл сбой. Движение поездов было временно прекращено. Об этом сообщает агентство Кyodo.

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Уточняется, что речь идёт об одной ветке метро, которая связывает центр японской столицы с аэропортами Нарита и Ханэда — линия Асакуса. Причиной стал лопнувший рельс. Техническая проблема была обнаружена на путях между станциями Сэнгакудзи и Мита около 6:55 утра по местному времени 1 февраля.

https://twitter.com/kyodo_english/status/1091153421850140672?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1091153421850140672&ref_url=https%3A%2F%2Frussian.rt.com%2Fworld%2Fnews%2F598369-tokio-metro-sboi

Власти заявили, что работа метро на этой линии полностью возобновится до 10 часов утра.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай произошёл на этой же линии 20 января. Движение поездов пришлось приостановить из-за сломанного рельса в районе недалеко от популярного туристического района Асакуса и башни Tokyo Sky Tree.