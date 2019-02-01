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Сотрудник компании Samsung SDI скончался от лейкемии

Происшествия

Известно, что мужчина работал с химикатами без какой-либо защиты

Сеул, 1 февраля 2019, 08:53 — REGNUM  32-летний сотрудник компании Samsung SDI скончался от лейкемии, сообщает YTN.

По сообщению новостного источника, 32-летний сотрудник компании, который занимался разработкой полупроводников с использованием химикатов, скончался 29 января, однако об этом стало известно только сейчас.

Известно, что у данного сотрудника, работавшего в компании Samsung SDI с 2014 года, был обнаружен острый миелоидный лейкоз в конце 2017 года. Несмотря на химиотерапию, мужчина скончался.

Кроме того, как ранее сообщал сотрудник, он работал с канцерогенами, в частности, с бензолом и формальдегидом, без какой-либо защиты. Как известно, данные вещества способствуют возникновению лейкемии.

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