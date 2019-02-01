Сеул, , 08:53 — REGNUM 32-летний сотрудник компании Samsung SDI скончался от лейкемии, сообщает YTN.

По сообщению новостного источника, 32-летний сотрудник компании, который занимался разработкой полупроводников с использованием химикатов, скончался 29 января, однако об этом стало известно только сейчас.

Известно, что у данного сотрудника, работавшего в компании Samsung SDI с 2014 года, был обнаружен острый миелоидный лейкоз в конце 2017 года. Несмотря на химиотерапию, мужчина скончался.

Кроме того, как ранее сообщал сотрудник, он работал с канцерогенами, в частности, с бензолом и формальдегидом, без какой-либо защиты. Как известно, данные вещества способствуют возникновению лейкемии.