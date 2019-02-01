В Барнауле произошло новое коммунальное ЧП

Барнаул, , 08:46 — REGNUM Утро 1 февраля в Ленинском района Барнаула началось с серьезной коммунальной аварии. Как информирует пресс-служба барнаульской мэрии, вследствие повреждения систем водоснабжения по адресу: ул.Телефонная, 40, пришлось отключить подачу воды в близлежащем многоквартирном доме и перекрывать движение транспорта на трёх участках.

«В связи с выходом воды на проезжую часть закрыто движение для транспортных средств по ул. Юрина (от ул. Матросова до пр. Коммунаров), ул. Матросова (от ул. Г. Исакова до ул. Юрина) и ул. Г. Исакова (от ул. Телефонной до ул. Матросова). По этой же причине изменена трасса следования автобусного маршрута №53», — информируют городские чиновники.

Автомобилистам рекомендуют выбирать возможные пути объезда.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 30 января в Барнауле произошли сразу две коммунальные аварии — на теплосетях и водоводе. Без отопления в двадцатиградусные морозы остались более 200 домов и десятки социально значимых объектов, без воды — жители Индустриального района Барнаула.

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