Две лодки с мигрантами затонули в Джибути: есть жертвы

Джибути, , 08:23 — REGNUM В ходе поисково-спасательной операции после того, как две лодки с мигрантами затонули в прибрежных водах Джибути обнаружены новые погибшие. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Число погибших выросло до 52 человек, по информации на вечер 31 января.

Также в данных агенства по миграции IOM была допущена ошибка: выживших в трагедии 15, а не 16, как сообщалось ранее. Об этом рассказал Лалини Веерассами, глава организации по международной миграции IOM.

Выжившие сообщают, что на лодке находились граждане Эфиопии, они направлялись в Йемен.

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