В Новосибирской области рабочего засыпало грунтом в пятиметровой яме

Новосибирск, , 08:21 — REGNUM При копке траншеи для прокладки труб в посёлке Восход в Новосибирском районе Новосибирской области одного из рабочих завалило осыпавшимся грунтом на глубине около пяти метров. Об этом сообщается на странице Аварийно-спасательной службы региона в «ВКонтакте». Отмечается, что сообщение о ЧП поступило оперативному дежурному 31 января в 21:35 (время местное).

«На место незамедлительно выехали спасатели Новосибирского поисково-спасательного отряда Аварийно-спасательной службы Новосибирской области, совместно со спасателями муниципальной аварийно-спасательной службы, приступили к работам по расчистке завала. С помощью лопаты откопали около 1,5 метра осыпавшегося грунта. Со слов очевидцев предположительно один пострадавший», — уточняют в Аварийно-спасательной службе, подчеркивая, что ночью спасательные работы пришлось приостановить, так как возникла угроза обрушения грунта и продолжать работы в тёмное время было опасно.

Подробностей пока не сообщается, только отмечается, что сейчас спасательные работы возобновлены, на месте работают 11 человек.