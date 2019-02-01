Пожар на судне у берегов Китая: команда спасена, ситуация под контролем

Нанкин, Китай, , 07:59 — REGNUM Вся команда из 11 человек была спасена с грузового судна, объятого пламенем в морских водах у берега провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает 31 января агентство Синьхуа.

Пожар начался примерно в 6:45 по местному времени 31 января на грузовом судне на расстоянии 100 морских миль от берега района Дафэн города Янчэн в провинции Цзянсу, сообщили в Морском поисково-спасательном центре города Ляньюньган.

Центр немедленно направил вертолет на место происшествия, а также связался с находящимися поблизости судами. К 9:57 по местному времени того же дня все 11 членов экипажа были спасены и доставлены на сушу вертолетом. Пожар взят под контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате кораблекрушения у берегов китайской провинции Фучжоу 21 января двое человек пропали без вести, 11 членов экипажа были спасены.

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