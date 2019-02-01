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В Киеве столкнулись пять автомобилей

Происшествия

Один человек скончался по дороге в больницу

Киев, 1 февраля 2019, 07:43 — REGNUM  В Киеве в районе площади Победы столкнулись пять легковых автомобилей, сообщил 31 января ресурс dtp.kiev.ua.

Белый Audi на большой скорости вылетел на площадь со стороны улицы Дмитриевской и ударил четыре машины, которые стояли на повороте. Основной удар пришёлся по автомобилю Mazda.

Женщину-водителя Mazda в бессознательном состоянии забрала скорая. Позже стало известно, что она скончалась по дороге в больницу. По оценке свидетелей, на вид ей было 40−45 лет.

Очевидцы утверждают, что водитель автомобиля, который устроил аварию, вёл себя неадекватно. Предположительно, он был под воздействием наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на трассе в Одесской области легковой автомобиль столкнулся с маршрутным такси. Один человек погиб, ещё 14 получили травмы различной степени тяжести.

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Дорожно-транспортные происшествия
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