В Киеве столкнулись пять автомобилей

Киев, 1 февраля 2019, 07:43 — REGNUM В Киеве в районе площади Победы столкнулись пять легковых автомобилей, сообщил 31 января ресурс dtp.kiev.ua.
Белый Audi на большой скорости вылетел на площадь со стороны улицы Дмитриевской и ударил четыре машины, которые стояли на повороте. Основной удар пришёлся по автомобилю Mazda.
Женщину-водителя Mazda в бессознательном состоянии забрала скорая. Позже стало известно, что она скончалась по дороге в больницу. По оценке свидетелей, на вид ей было 40−45 лет.
Очевидцы утверждают, что водитель автомобиля, который устроил аварию, вёл себя неадекватно. Предположительно, он был под воздействием наркотиков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на трассе в Одесской области легковой автомобиль столкнулся с маршрутным такси. Один человек погиб, ещё 14 получили травмы различной степени тяжести.
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