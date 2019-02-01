В Уганде мать потеряла 6 детей сразу после рождения

Кампала, , 07:33 — REGNUM 24-летняя женщина в Уганде потеряла своих 6 новорожденных детей, сообщает Daily Monitor Uganda.

Хаула Намакула была брошена ее мужем, когда тот узнал, что у них родится больше одного ребенка. 29 января женщина родила сразу 6 младенцев в больнице Рубага. 30 января они скончались.

Дети родились на 26 неделях вместо 40 положенных и были сильно недоношены. Они весили меньше килограмма. Кэтрин Кукунда, акушерка, сказала, что ребенок должен весить как минимум 2,5 килограмма, чтобы выжить.

Доклад благотворительной организации Save the Children сообщает, что за 2017 год 226 000 детей в Уганде родились ранее 37 недель.