Пятница, 1 Февраля 2019 года
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ЛНР: ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня

Происшествия

Никто не пострадал

Луганск, 1 февраля 2019, 07:30 — REGNUM  За минувшие сутки украинские силовики три раза открыли огонь по территории ЛНР, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 1 февраля официальный сайт оборонного ведомства.

Обстрелам подверглись позиции народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Золотое-5 и Пришиб, а также у памятника Князю Игорю.

ВСУ обстреляли Золотое-5 с применением гранатомётов РПГ, АГС и крупнокалиберного стрелкового оружия.

В сторону Пришиба украинские силовики выпустили десять мин калибра 120 мм со стороны населённого пункта Крымское.

Возле памятника Князю Игорю зафиксировано применение крупнокалиберного стрелкового оружия.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры нет.

Напомним, сутками ранее ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли четыре посёлка, выпустив в их сторону около двадцати единиц боеприпасов, включая мины калибра 82 мм и 120 мм.

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Процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе прописан в Минских соглашениях, которые Украина подписала 12 февраля 2015 года, но так и не начала выполнять.

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Война в Донбассе
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