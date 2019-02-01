ЛНР: ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня

Луганск, 1 февраля 2019, 07:30 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики три раза открыли огонь по территории ЛНР, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 1 февраля официальный сайт оборонного ведомства.
Обстрелам подверглись позиции народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Золотое-5 и Пришиб, а также у памятника Князю Игорю.
ВСУ обстреляли Золотое-5 с применением гранатомётов РПГ, АГС и крупнокалиберного стрелкового оружия.
В сторону Пришиба украинские силовики выпустили десять мин калибра 120 мм со стороны населённого пункта Крымское.
Возле памятника Князю Игорю зафиксировано применение крупнокалиберного стрелкового оружия.
В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры нет.
Напомним, сутками ранее ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли четыре посёлка, выпустив в их сторону около двадцати единиц боеприпасов, включая мины калибра 82 мм и 120 мм.
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Процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе прописан в Минских соглашениях, которые Украина подписала 12 февраля 2015 года, но так и не начала выполнять.