В Волгограде обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Волгоград, , 05:54 — REGNUM Саперы обезвредили авиационную бомбу периода Великой Отечественной войны, найденную в Кировском районе в Волгограде, сообщает телеканал «Звезда».

Сообщается, что немецкая авиабомба была обнаружена в метре от нефтепровода. Вес боеприпаса составлял около 20 килограмм.

Предполагается, что эта бомба была сброшена немецким пикирующим бомбардировщиком Junkers Ju-87 «Stuka» в ходе Сталинградской битвы. Бомба была эвакуирована на полигон Прудбой, где затем была уничтожена саперами.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января в Крыму были обнаружены четыре советские авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Отмечается, что возле села Чистополье были обнаружены две фугасные бомбы ФАБ-50 и две зажигательные авиабомбы ЗАБ-50. Боеприпасы были вывезены саперами на полигон, а затем уничтожены.

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