В токийском аэропорту самолет выкатился со взлетной полосы

Токио, , 05:50 — REGNUM Самолет авиакомпании Japan Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту японского Токио из-за обледенения, сообщает телеканал NHK.

Сообщается, что самолет занесло во время руления по ВПП. Предполагается, что причиной заноса стало обледенение, возникшее в результате снегопада. Отмечается, что самолет прилетел в японскую столицу из Нью-Дели. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в московском аэропорту «Шереметьево». В результате инцидента никто не пострадал. По предварительным данным, причиной выкатывания могла быть ошибка пилота или плохая уборка снега на взлетно-посадочной полосе.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа предполагаемая причина ЧП в аэропорту Шереметьево