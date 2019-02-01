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В токийском аэропорту самолет выкатился со взлетной полосы

Происшествия

Вероятная причина — обледенение

Токио, 1 февраля 2019, 05:50 — REGNUM  Самолет авиакомпании Japan Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту японского Токио из-за обледенения, сообщает телеканал NHK.

Сообщается, что самолет занесло во время руления по ВПП. Предполагается, что причиной заноса стало обледенение, возникшее в результате снегопада. Отмечается, что самолет прилетел в японскую столицу из Нью-Дели. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в московском аэропорту «Шереметьево». В результате инцидента никто не пострадал. По предварительным данным, причиной выкатывания могла быть ошибка пилота или плохая уборка снега на взлетно-посадочной полосе.

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Происшествия в аэропортах
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