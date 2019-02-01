В Балашихе произошел крупный пожар в ангаре

Балашиха, Московская область, , 05:33 — REGNUM В подмосковной Балашихе загорелся ангар, огнем была охвачена площадь около 800 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Подмосковья.

Инцидент произошел в Николо-Архангельском районе Балашихи по улице Восьмая линия, дом 13. Спасатели прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар. В результате происшествия пострадавших не было. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января на территории завода в городе Каменское Днепропетровской области Украины произошел взрыв. В результате взрыва на предприятии случился пожар. Пострадали пять человек, они получили ожоги разной степени тяжести.