В московском байк-центре «Ночных волков» случился пожар

Москва, , 05:20 — REGNUM На территории байк-центра Sexton в Москве на улице Нижние Мневники произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС столицы.

Сообщается, что спасатели получили сообщение о возгорании в районе 01:14 мск. По прибытию на место выяснилось, что загорелось нежилое металлическое строение. Огнем было охвачено около 50 квадратных метров. К 01:41 мск возгорание было ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января на севере Москвы в банном комплексе произошел пожар. Загорелось одно из помещений на втором этаже комплекса, огнем была охвачена площадь около 20 квадратных метров. В результате пожара пострадавших не было.

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