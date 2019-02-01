Пятница, 1 Февраля 2019 года
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В московском байк-центре «Ночных волков» случился пожар

Происшествия

В результате происшествия никто не пострадал

Москва, 1 февраля 2019, 05:20 — REGNUM  На территории байк-центра Sexton в Москве на улице Нижние Мневники произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС столицы.

Сообщается, что спасатели получили сообщение о возгорании в районе 01:14 мск. По прибытию на место выяснилось, что загорелось нежилое металлическое строение. Огнем было охвачено около 50 квадратных метров. К 01:41 мск возгорание было ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января на севере Москвы в банном комплексе произошел пожар. Загорелось одно из помещений на втором этаже комплекса, огнем была охвачена площадь около 20 квадратных метров. В результате пожара пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Возгорание в банном комплексе ликвидировано в Москве

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