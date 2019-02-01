Пятница, 1 Февраля 2019 года
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Житель Китая фейерверком взорвал канализацию

Происшествия

Вероятно, фейерверк спровоцировал взрыв метана, скопившегося в канализационном колодце

Пекин, 1 февраля 2019, 04:54 — REGNUM  Молодой житель Китая при помощи фейерверка взорвал канализационный люк и часть подземного канализационного тоннеля. Видеокадры происшествия опубликованы в Youtube.

На кадрах видно, как молодой человек подходит к канализационному колодцу и пытается взорвать фейерверк. Внезапно происходит мощный взрыв, во время которого видно летящие обломки тротуара и густой белый дым. В результате взрыва на тротуаре образовалась дыра. По предварительным данным, пострадавших не было. Вероятно, фейерверк спровоцировал взрыв метана, скопившегося в канализационном колодце.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря 2018 года в Мексике в результате взрыва фейерверков в штате Керетаро погибли пять человек, еще девять получили ранения. По данным полиции, в часовне общины Фуэнтезуэлас сдетонировала пиротехника, предназначавшаяся для местного религиозного праздника.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами взрыва пиротехники в Мексике стали пять человек

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