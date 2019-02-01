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В Костроме изъяли нелегальный табак на 1,5 млн рублей

Происшествия

Обвиняемого в продаже товара без акцизных марок ждет уголовная ответственность

В Костроме изъяли нелегальный табак на 1,5 млн рублей
Иллюстрация: 44.мвд.рф
Конфискованные сигареты

Кострома, 1 февраля 2019, 04:44 — REGNUM  У тридцатилетнего костромича изъяли 40 тысяч пачек контрафактных сигарет на сумму 1,5 миллиона рублей, сообщает ГТРК «Кострома». Продукция отправлена на экспертизу и будет уничтожена.

При обыске в трех ларьках и складе, принадлежащих обвиняемому, костромские полицейские обнаружили «настоящие» сигареты только на витрине. Найденные сигареты под прилавком оказались без опознавательных знаков, или с фальшивыми акцизными марками. Костромич продавал нелегальный табак «по цене в два, а то и в три раза дешевле настоящего».

«Сейчас назначен ряд ботанических экспертиз изъятой табачной продукции. Ждем выводов и результатов данных экспертиз. И эксперты ответят нам на вопрос, действительно ли там табак — или какие-то другие примеси», — сообщает Галина Степаненко старший следователь отдела № 5 СУ УМВД России по Костроме.

Костромича ждет уголовная ответственность за продажу товаров без акцизных марок.

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Табачная промышленность
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