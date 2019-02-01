В Греции за неделю от гриппа скончались 12 человек

Афины , , 04:20 — REGNUM В Греции умерло 12 человек от заболевания гриппом в период с 21 по 27 января, сообщил Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний (KEELPNO).

Сообщается, что за неделю с 21 по 27 января от гриппа умерли 12 человек, за предшествующую этому неделю — двое. Возраст умерших составляет от 25 до 90 лет.

По данным KEELPNO, смертельные исходы наблюдались лишь у заболевших вирусом гриппа А, а также подтипами A (H1N1)pdm09 и A (H3N2). Подчеркивается, что все скончавшиеся относились к группе высокого риска и для них рекомендовалась вакцинация.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате эпидемии гриппа в Литве с начала 2019 года погибли восемь человек. Возраст умерших был от 50 лет, все они не были привиты. Также по состоянию на 30 января было госпитализировано 252 человека, большинство из которых составляют дети.

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