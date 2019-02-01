Дело на 21 эпизод: бывший замглавы «Татфондбанка» снова в обвиняемых

Казань, , 04:01 — REGNUM На начало 2019 года ПАО «Татфондбанк», которое лишилось лицензии в марте 2017 года и было обанкрочено в апреле, задолжало своим бывшим клиентам свыше 167,149 млрд рублей. Также стало известно, что в отношении бывшего первого заместителя председателя правления ТФБ было возобновлено уголовное дело по тем эпизодам, в которых он фигурирует вместе с бывшим главой правления Робертом Мусиным. Расследование остальных эпизодов продолжается, предварительное следствие продлено до 16 мая 2019 года. Конкурсный управляющий ТФБ подвёл первые итоги процедуры банкротства — с апреля 2017 года по 31 декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На 31 декабря 2018 года был установлен 18 061 кредитор ТФБ на общую сумму 167 149 043 000 рублей, из которых на первую очередь реестра приходился 11 651 заявитель, чьи общие требования составили 71 290 651 000 рублей. За весь период на расчёты с «первоочередниками» было направлено 20 906 110 000 рублей. 4 996 кредиторов числятся в третьей очереди реестра, общая сумма долга перед ними составляет 77 683 604 000 рублей.

1 374 кредитора с общей суммой требований 10 696 657 000 рублей в реестр не включены, а требования ещё 14 заявителей на общую сумму 7 477 864 000 рублей удовлетворят после того, как будут закрыты долги перед всеми остальными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на дату отзыва лицензии, по данным бухгалтерского баланса, у ТФБ были обязательства на сумму свыше 182,01 млрд рублей, из которых на вклады физлиц приходилось более 73,167 млрд рублей.

В рамках банкротного дела продолжается формирование конкурсной массы, она в целом составляет 25 093 481 000 рублей. Расходы на проведение конкурсного производства за весь период — 1 823 873 000 рублей,

Следственные и правоохранительные органы продолжают расследование уголовных дел, которые так или иначе связаны с банком и его бывшими руководителями. Следственное управление УФСБ РФ по Татарии и СУ СК РФ по региону за период с 16 февраля по 31 декабря 2017 года по заявлениям ЦБ РФ и конкурсного управляющего ТФБ возбудили уголовные дела по 21 эпизоду — четыре из которых по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество») и 17 — по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Изначально фигурантами стали бывший председатель правления ТФБ, депутат Госсовета Роберт Мусин и его первый заместитель Рамиль Насыров. Следователи считают, что по вменяемым эпизодам были похищены банковские средства под видом выдачи кредитов фирмам и мены ценных бумаг, а также расторгались залоговые договоры по кредитам, делая их ничем не обеспеченными.

В середине января 2018 года уголовное преследование Насырова по эпизодам, связанным со злоупотреблением поломочиями, прекратили. С таким исходом дела не согласился конкурсный управляющий — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», которая в октябре 2018 года в прокуратуре Татарии обжаловала это решение. В начале ноября решение следователя о прекращении уголовного преследования было отменено, как незаконное и необоснованное.

«12 ноября 2018 года СК РТ по указанию прокуратуры РТ возобновлено уголовное преследование в отношении первого заместителя председателя правления Банка по ч. 1 ст. 201 УК РФ», — отмечается в сообщении агентства.

По четырём эпизодам, связанным со злоупотреблением, бывший первый заместитель председателя правления ТФБ знакомится с материалами уголовного дела.

Расследование иных фактов продолжается, по ним предварительное следствие продлили до 16 мая 2019 года. Вероятно, в «копилке» эпизодов добавится и преднамеренное банкротство, если конкурсный управляющий по результатам проверки установит данные обстоятельства.

Напомним, 31 января 2019 года ЦБ РФ также отозвал лицензию у связанного с бывшим председателем правления «Татфондбанка» Робертом Мусиным нижегородского «Радиотехбанка». Выплаты его вкладчикам начнутся с 14 февраля.

Читайте также: Выплаты вкладчикам «Радиотехбанка» начнутся 14 февраля