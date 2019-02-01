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Число жертв аномальных морозов в США достигло 12

Происшествия

Ряд предприятий приостановил работу

Вашингтон, 1 февраля 2019, 03:33 — REGNUM  Сильные морозы и снегопады унесли жизни 12 человек на Среднем Западе Соединенных Штатов, сообщает агентство Reuters.

Также в связи с низкими температурами компания General Motors приостановила свою работу на 13 предприятиях в штате Мичиган, так как пожар на одном из объектов местной энергетической компании вызывал перебои со снабжением природным газом. Также компания Ford приостановила производства в этом штате.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Среднего Запада США сохраняются аномальные морозы. В некоторых местах температура опускалась до минус 53 градусов по Цельсию. Ранее, 30 января, сообщалось о пяти погибших.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами аномальных морозов в США стали 12 человек

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Погодные аномалии
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