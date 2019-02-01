Пятница, 1 Февраля 2019 года
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В аэропорту Лос-Анджелеса экстренно сел пассажирский самолет

Происшествия

Информации о пострадавших нет

Лос-Анджелес, США, 1 февраля 2019, 03:24 — REGNUM  Пассажирский самолет американской компании JetBlue совершил вынужденную посадку в аэропорту Лос-Анджелеса после попадания молнии, сообщает телеканал KTLA.

Сообщается, что на борту авиасудна находились 153 человека. После взлета пилот самолета сообщил, что в воздушное судно, предположительно, ударила молния. Самолет был вынужден совершить посадку в аэропорту вылета. Информации о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный инцидент произошел 31 января с российским самолетом Airbus A-320, летевшим из столицы Италии Рима в Москву. После попадания молнии самолет продолжил движение и штатно приземлился в Москве. Пострадавших не было, самолет критических повреждений не получил.

Читайте ранее в этом сюжете: В лайнер, летевший из Рима в Москву, угодила молния

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Авиапроисшествия
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