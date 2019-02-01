Информация о минировании объектов в Москве оказалось ложной

Москва, , 03:06 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов проверили все здания, по которым поступали сообщения о минировании, в Москве и Подмосковье, в результате проверки все сообщения оказались ложными, сообщает РИАМО.

Сообщается, что сотрудники полиции и саперы проверили все объекты в Москве и Московской области. По итогам проверки никаких взрывных устройств обнаружено не было. Ранее поступали сообщения о минировании около 25 объектов в Москве и области. По предварительной версии, письма с сообщениями приходили с территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января в Санкт-Петербурге были эвакуированы люди с 55 объектов города после сообщений о минировании зданий. После проверки никаких взрывных устройств не было обнаружено. Стоит отметить, что за последнюю неделю по стране прокатилась волна сообщений о ложных угрозах теракта.

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