Пятница, 1 Февраля 2019 года
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Информация о минировании объектов в Москве оказалось ложной

Происшествия

О предварительной версии, письма с сообщениями приходили с территории Украины

Москва, 1 февраля 2019, 03:06 — REGNUM  Сотрудники правоохранительных органов проверили все здания, по которым поступали сообщения о минировании, в Москве и Подмосковье, в результате проверки все сообщения оказались ложными, сообщает РИАМО.

Сообщается, что сотрудники полиции и саперы проверили все объекты в Москве и Московской области. По итогам проверки никаких взрывных устройств обнаружено не было. Ранее поступали сообщения о минировании около 25 объектов в Москве и области. По предварительной версии, письма с сообщениями приходили с территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января в Санкт-Петербурге были эвакуированы люди с 55 объектов города после сообщений о минировании зданий. После проверки никаких взрывных устройств не было обнаружено. Стоит отметить, что за последнюю неделю по стране прокатилась волна сообщений о ложных угрозах теракта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге за день эвакуировали 17,5 тыс. человек с 55 объектов

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Ложные сообщения о готовящихся терактах
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