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Под Одессой столкнулись автомобиль и маршрутное такси

Происшествия

Погиб один человек, еще 14 человек получили травмы

Одесса, Украина, 1 февраля 2019, 02:21 — REGNUM  В результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного такси под Одессой на Украине погиб один человек, сообщает «Страна.ua».

По предварительной версии, водитель иномарки BMW выехал на встречную полосу на трассе в Одесской области и столкнулся с маршруткой. В результате ДТП погиб один человек, еще 14 получили травмы различной степени тяжести. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января в Карачаево-Черкесии произошло столкновение легкового автомобиля Lifan и пассажирской «Газели», которая ехала в Пятигорск. В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля, пятеро пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.

Читайте ранее в этом сюжете: ДТП с пассажирской «Газелью» произошло в Карачаево-Черкесии, есть жертвы

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