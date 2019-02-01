Под Одессой столкнулись автомобиль и маршрутное такси

Одесса, Украина, , 02:21 — REGNUM В результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного такси под Одессой на Украине погиб один человек, сообщает «Страна.ua».

По предварительной версии, водитель иномарки BMW выехал на встречную полосу на трассе в Одесской области и столкнулся с маршруткой. В результате ДТП погиб один человек, еще 14 получили травмы различной степени тяжести. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января в Карачаево-Черкесии произошло столкновение легкового автомобиля Lifan и пассажирской «Газели», которая ехала в Пятигорск. В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля, пятеро пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.

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