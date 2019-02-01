Пятница, 1 Февраля 2019 года
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В Москве женщина провалилась под днище автобуса

Происшествия

У девушки были диагностированы травмы средней степени тяжести, ее увезли в больницу

Москва, 1 февраля 2019, 01:56 — REGNUM  В одном из пассажирских автобусов в Москве провалился пол, в результате чего ноги одной из пассажирок оказались под днищем транспортного средства, сообщает «Пятый канал».

Сообщается, что женщина ехала в автобусе по своим делам. Во время движения в салоне автобуса образовалась дыра, в которую попали ноги пассажирки.

Очевидцы происшествия опубликовали видео, где работники скорой помощи эвакуируют пострадавшую из салона автобуса. У девушки были диагностированы травмы средней степени тяжести, ее увезли в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января в калужском отделе ГИБДД России зафиксировали увеличение числа пострадавших в результате падения пассажиров в салонах автобусов и троллейбусов в 2018 году. Согласно этим данным, их число возросло до 25%.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужане падают в салонах троллейбусов, чтобы получить страховку — ГИБДД

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