В Москве женщина провалилась под днище автобуса

Москва, , 01:56 — REGNUM В одном из пассажирских автобусов в Москве провалился пол, в результате чего ноги одной из пассажирок оказались под днищем транспортного средства, сообщает «Пятый канал».

Сообщается, что женщина ехала в автобусе по своим делам. Во время движения в салоне автобуса образовалась дыра, в которую попали ноги пассажирки.

Очевидцы происшествия опубликовали видео, где работники скорой помощи эвакуируют пострадавшую из салона автобуса. У девушки были диагностированы травмы средней степени тяжести, ее увезли в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января в калужском отделе ГИБДД России зафиксировали увеличение числа пострадавших в результате падения пассажиров в салонах автобусов и троллейбусов в 2018 году. Согласно этим данным, их число возросло до 25%.

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