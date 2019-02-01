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«Сильнейший человек России» опроверг слухи о поломке чужого автомобиля

Происшествия

Спортсмен уже познакомился с владелицей автомобиля. Она претензий к нему не имеет

Саратов, 1 февраля 2019, 01:43 — REGNUM  Российский атлет и обладатель титула «Сильнейший человек России» Вячеслав Максюта опроверг информацию о том, что он якобы повредил зеркало чужого автомобиля из-за неправильной парковки, сообщает «Пятый канал».

Он заявил, что ничего не ломал, а просто сложил зеркало. Максюта подчеркнул, что он уже познакомился с владелицей автомобиля по имени Кристина и даже переписывался с ней. В качестве подтверждения он привел фрагмент переписки, где Кристина заявляет, что претензий к спортсмену не имеет. В переписке они шутят, что «журналисты с ума сходят» и называют себя «звездами», так как оказались в центре внимания.

Ранее ряд российских СМИ опубликовал видео, где Максюта якобы оторвал зеркало у мешавшей ему проехать машины.

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