«Сильнейший человек России» опроверг слухи о поломке чужого автомобиля

Саратов, , 01:43 — REGNUM Российский атлет и обладатель титула «Сильнейший человек России» Вячеслав Максюта опроверг информацию о том, что он якобы повредил зеркало чужого автомобиля из-за неправильной парковки, сообщает «Пятый канал».

Он заявил, что ничего не ломал, а просто сложил зеркало. Максюта подчеркнул, что он уже познакомился с владелицей автомобиля по имени Кристина и даже переписывался с ней. В качестве подтверждения он привел фрагмент переписки, где Кристина заявляет, что претензий к спортсмену не имеет. В переписке они шутят, что «журналисты с ума сходят» и называют себя «звездами», так как оказались в центре внимания.

Ранее ряд российских СМИ опубликовал видео, где Максюта якобы оторвал зеркало у мешавшей ему проехать машины.